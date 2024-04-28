Синоптики дали прогноз на робочий тиждень та Великдень в Україні

Понеділок, 29 квітня

У понеділок, 29 квітня, на заході вночі буде +6...+9 градусів, удень - +20...+23. Найтепліше тут буде в Закарпатській області - вдень до +25 градусів.

Для порівняння, на півдні вночі +11...+14, вдень - холодніше, ніж на заході та зокрема, на Закарпатті, максимально до +22 градусів. А ось на сході температура нагадуватиме "південну".

Найхолодніше, за даними "Укргідрометцентру", вночі буде на Чернігівщині - +4..+6 градусів. Хоча вдень тут температура підніметься до повноцінних +20 градусів.

Дощів варто чекати на півдні, південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області) та крайньому сході (Луганська та Донецька області). Щоправда, опади на температуру, особливо вдень, у цих регіонах не вплинуть.

Погода в Україні на 29 квітня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 30 квітня

У вівторок, 30 квітня, в Україні температура вночі підніметься на +1...+2 градуси. Денна температура повітря практично не зміниться, подекуди навіть знизиться на ті ж +1...+2 градуси.

Наприклад, вночі на Чернігівщині буде +6...+8 градусів, а вдень на Закарпатті - максимально +24 градуси.

Циклон, який відповідає за опади, також зависатиме на тих же областях півдня, сходу та південного сходу, що й 29 квітня, крім Дніпропетровської області. При цьому, ймовірні грози.

Погода в Україні на 30 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 1 травня

Погода в середу, 1 травня, буде схожа на попередні дні, але не без своїх "родзинок". Так, на заході та сході вдень буде тепліше, ніж у більшій частині областей півдня, крім Миколаївської області. Миколаїв свої +24 градуси вдень захопить, ймовірно, через близькість до решти теплішої частини України. На півдні вдень місцями до +21.

Дощ можливий на півдні (всі області) та південному сході (Запорізька область). Причому повсюдно з грозами. А ось на сході 1 травня сухо.

Погода в Україні 1 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 2 травня

У четвер, 2 травня, явно потеплішає. Причому, залежно від області нічні температури, навіть на заході сягатимуть +13 градусів, у Харківській області - до +14 градусів, а холодніше вночі буде у Чернігівській області - до +12 градусів.

Найтепліше буде на сході - вдень у Донецькій та Луганській областях - до +23...+24 градуси. А денна температура місцями на півдні явно поступатиметься показникам у західних регіонах.

Щодо дощів, то вони пройдуть на заході (Закарпатська, Чернівецька області), на півночі (у Чернігівській та Сумській областях), накриють весь південь та південний схід (Запорізька область). При цьому гроз, ймовірно, не буде.

Погода в Україні 2 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 3 травня

У п'ятницю, 3 травня, ймовірно, буде явно більше дощів, ніж за весь робочий тиждень. При цьому показники температур не змінюватимуться вночі, але трохи спадуть вдень.

Найтепліше буде на північному сході та місцями в центрі - до +22 градусів. Навіть у Криму максимально буде до +21 градуса (в Одеській та Миколаївській областях).

Дощі знову підуть смугами, оминаючи центр, крім Полтавської області. А саме:

у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях;

у Хмельницькій, Вінницькій областях;

у Кіровоградській області, у всіх південних областях та у Криму;

у Запорізькій, Дніпропетровській областях;

у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Погода в Україні 3 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз на Великдень

За попередніми прогнозами, на Великдень, як зазначила синоптик Наталка Діденко, в Україні буде тепло, +19…+25 градусів.

Зокрема, в ніч на Великдень буде сухо, але вдень 5 травня можливі дощі, щоправда, короткочасні.

"Вони пройдуть у західних, північних і центральних областях, а на сході та півдні буде сухо", - розповіла вона, попередивши, що погода на Великдень ще може змінитися.