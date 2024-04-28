Синоптики дали прогноз на рабочую неделю и Пасху в Украине

Понедельник, 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, на западе ночью будет +6...+9 градусов, днем - +20...+23. Теплее всего здесь будет в Закарпатской области - днем до +25 градусов.

Для сравнения на юге ночью +11...+14, днем - холоднее, чем на западе и в частности, на Закарпатье, максимально до +22 градусов. А вот на востоке температура будет напоминать "южную".

Холоднее всего, по данным "Укргидрометцентра", ночью будет в Черниговской области - +4..+6 градусов. Хотя днем здесь температура поднимется до полноценных +20 градусов.

Дожди стоит ждать на юге (Херсонская область и Крым), юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области) и крайнем востоке (Луганская и Донецкая области). Правда, осадки на температуру, в особенности днем, в этих регионах не повлияют.

Погода в Украине на 29 апреля (meteo.gov.ua)

Вторник, 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, в Украине температура ночью поднимется на +1...+2 градуса. Дневная температура воздуха практически не изменится, местами даже снизится на те же +1...+2 градуса.

Например, ночью в Черниговской области будет +6...+8 градусов, а днем на Закарпатье - максимально +24 градуса.

Циклон, который отвечает за осадки, также будет зависать на теми же областями юга, востока и юго-востока, что и 29 апреля, кроме Днепропетровской области. Причем, вероятны грозы.

Погода в Украине на 30 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 1 мая

Погода в среду, 1 мая, будет похожа на предыдущие дни, но не без своих "изюминок". Так, на западе и востоке днем будет теплее, чем в большей части областей юга, кроме Николаевской области. Николаев свои +24 градуса днем захватит, по всей вероятности, из-за близости к остальной, более теплой части Украины. На юге днем местами будет до +21.

Дождь возможен на юге (все области) и юго-востоке (Запорожская область). Причем, повсеместно с грозами. А вот на востоке 1 мая будет сухо.

Погода в Украине 1 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 2 мая

В четверг, 2 мая, явно потеплеет. Причем, в зависимости от области ночные температуры, даже на западе будут достигать +13 градусов, в Харьковской области - до +14 градусов, а холоднее ночью будет в Черниговской области - до +12 градусов.

Теплее всего будет на востоке - днем в Донецкой и Луганской областях - до +23...+24 градусов. А дневная температура местами на юге явно будет уступать показателям в западных регионах.

Что касается дождей, то они пройдут на западе (Закарпатская, Черновицкая области), на севере ( в Черниговской и Сумской областях), накроют весь юг и юго-восток (Запорожская область). При этом, гроз, по всей вероятности, не будет.

Погода в Украине 2 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 3 мая

В пятницу, 3 мая, вероятно, буде явно больше дождей, чем за всю текущую рабочую неделю. При этом показатели температур не изменяться ночью, но немного спадут днем.

Теплее всего будет на северо-востоке и местами в центре - до +22 градусов. Даже в Крыму максимально будет до +21 градуса (в Одесской и Николаевской областях).

Дожди снова пойдут полосами, обходя центр, за исключением Полтавской области. А именно:

в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях;

в Хмельницкой, Винницкой областях;

в Кировоградской области, во всех южных областях и в Крыму;

в Запорожской, Днепропетровской областях;

в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Погода в Украине 3 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз на Пасху

По предварительным прогнозам, на Пасху, как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украине будет тепло, +19…+25 градусов.

В частности, в ночь на Пасху будет сухо, но днем 5 мая верооятны дожди, правда кратковременные.

"Они пройдут в западных, северных и центральных областях, а на востоке и юге будет сухо", - рассказала она, предупредив, что погода на Пасху еще может поменяться.