Спекотний початок літа: якою буде погода в Україні у перші вихідні червня

Червень розпочнеться в Україні спекою. Подекуди температура повітря сягатиме до 31 градусу тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Як зазначає синоптик, у більшості областей протягом дня стовпчики термометра триматимуться на позначках у +25+29 градусів. Температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У західних областях очікується +22+25 градусів.
Вітер з південного заходу буде помірним. Водночас у західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.
Короткочасні дощі з грозами очікуються 1-го червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.
"Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить завтра активна циклонічна система над Центральною Європою на ім'я Radha", - пояснює Діденко.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
У Києві у перший день літа очікується спекотна погода до +29 градусів з імовірними короткочасними дощами.
На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінницької області.
Найбільша ймовірність періодичних дощів на заході та півночі України.
Як повідомляли синоптики, цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. У липні та першій половині серпня очікуються найвищі температури повітря.
Також нещодавно ми розповідали про те, де в Європі буде найспекотніше найближчими місяцями.
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