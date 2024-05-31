Спекотний початок літа: якою буде погода в Україні у перші вихідні червня

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, у більшості областей протягом дня стовпчики термометра триматимуться на позначках у +25+29 градусів. Температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У західних областях очікується +22+25 градусів.

Вітер з південного заходу буде помірним. Водночас у західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами очікуються 1-го червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.

"Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить завтра активна циклонічна система над Центральною Європою на ім'я Radha", - пояснює Діденко.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода у Києві

У Києві у перший день літа очікується спекотна погода до +29 градусів з імовірними короткочасними дощами.

Загальний прогноз на початок червня

На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінницької області.

Найбільша ймовірність періодичних дощів на заході та півночі України.