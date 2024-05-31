Жаркое начало лета: какой будет погода в Украине в первые выходные июня

Июнь начнется в Украине жарой. Местами температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, в большинстве областей в течение дня столбики термометра будут держаться на отметках +25+29 градусов. Температура воздуха в восточных областях будет завтра +26+31 градус. В западных областях ожидается +22+25 градусов.

Ветер с юго-запада будет умеренным. В то же время в западных областях возможны более сильные порывы до 15 метров в секунду.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 1 июня в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области.

"Эту дождевую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит завтра активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha", - объясняет Диденко.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве

В Киеве в первый день лета ожидается жаркая погода до +29 градусов с возможными кратковременными дождями.

Общий прогноз на начало июня

В начале лета дефицит влаги и, соответственно, высокая пожарная опасность будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области.

Наибольшая вероятность периодических дождей на западе и севере Украины.