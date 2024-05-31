Жаркое начало лета: какой будет погода в Украине в первые выходные июня
Июнь начнется в Украине жарой. Местами температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Как отмечает синоптик, в большинстве областей в течение дня столбики термометра будут держаться на отметках +25+29 градусов. Температура воздуха в восточных областях будет завтра +26+31 градус. В западных областях ожидается +22+25 градусов.
Ветер с юго-запада будет умеренным. В то же время в западных областях возможны более сильные порывы до 15 метров в секунду.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются 1 июня в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области.
"Эту дождевую грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит завтра активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha", - объясняет Диденко.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
Погода в Киеве
В Киеве в первый день лета ожидается жаркая погода до +29 градусов с возможными кратковременными дождями.
Общий прогноз на начало июня
В начале лета дефицит влаги и, соответственно, высокая пожарная опасность будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области.
Наибольшая вероятность периодических дождей на западе и севере Украины.
Прогноз погоды на июнь
Как сообщали синоптики, нынешнее лето будет еще жарче предыдущих. В июле и первой половине августа ожидаются самые высокие температуры воздуха.
Также недавно мы рассказывали о том, где в Европе будет самое жаркое в ближайшие месяцы.
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