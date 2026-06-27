Спека змусила штаб Єврокомісії вимкнути кондиціонери, але не для всіх

Як пише Politico, опівдні співробітники будівлі Berlaymont отримали текстове повідомлення: "BERL - ТЕРМІНОВО - через екстремальні погодні умови примусово відключено систему охолодження повітря з 1-го по 7-й поверх до кінця дня".

За даними видання, у 13-поверховій будівлі працюють президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, 26 єврокомісарів і близько 3 000 співробітників.

Кабінет фон дер Ляєн розташований на 13-му поверсі, а більшість офісів комісарів - на восьмому й вище.

Реакція співробітників

На початку тижня Єврокомісія опублікувала рекомендації для працівників: уникати виходу на вулицю в найспекотніший час доби, регулярно пити воду та починати роботу раніше.

Згідно з внутрішніми повідомленнями, з якими ознайомилося Politico, ці поради розлютили частину персоналу, зокрема Генерального директорату з питань сільського господарства та інфраструктури.

"Це як феодалізм", - сказав виданню чиновник Єврокомісії з нижнього поверху Берлемону, маючи на увазі, що комісарам на верхніх поверхах кондиціонери залишили. Другий співрозмовник Politico назвав ситуацію "ганьбою".

Третій співробітник, який працює на 8-му поверсі, повідомив виданню, що навіть із працюючим кондиціонером температура в кабінеті сягала 25,7 градуса.

А у Лондоні, як повідомляє The Independent, через червоне попередження про погоду скасували кліматичний захід Лондонської школи економіки, присвячений темі екстремальної спеки.

Організатори у заяві зазначили: "На місці проведення заходу, як і в більшості будівель у Лондоні, немає жодних систем охолодження, і ми не можемо ризикувати благополуччям спікерів чи гостей".