Спека вище +40 градусів. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 11 липня

Сьогодні, 11 липня, в Україні стоятиме сильна спека. Місцями вона досягатиме +40 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сильна спека в Україні триває і триватиме. Максимальна температура повітря становитиме +33...+39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище", - розповіла вона. При цьому сьогодні в Україні переважатиме суха погода. У Києві теж буде суха спекотна погода з температурою повітря +32...+34 градуси. "Пік спеки очікується з 12 по 15 липня", - додала синоптик.