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Спека вище +40 градусів. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Четвер 11 липня 2024 07:00
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Спека вище +40 градусів. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 11 липня
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 липня, в Україні стоятиме сильна спека. Місцями вона досягатиме +40 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сильна спека в Україні триває і триватиме. Максимальна температура повітря становитиме +33...+39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище", - розповіла вона.

При цьому сьогодні в Україні переважатиме суха погода. У Києві теж буде суха спекотна погода з температурою повітря +32...+34 градуси.

"Пік спеки очікується з 12 по 15 липня", - додала синоптик.

Погода в Україні

Цього тижня, починаючи з понеділка, 8 липня, в Україні синоптики прогнозували сильну спеку до +40 градусів.

Додамо, що за даними профільних фахівців, планету охопив затяжний період аномальної спеки. Червень 2024 став офіційно найспекотнішим в історії спостережень, а також 13-м поспіль місяцем з рекордно високими температурами.

Детальніше про погоду на поточний тиждень – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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