Спека відступає: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх областях буде невелика хмарність. Проте дощів сьогодні не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +18 +23 градуси, а ночі +4 +9 градусів.

На заході нашої країни та в Одеській області вдень очікується від +21 До +26, а вночі від +8 до +13.

Погода у Києві

У столиці сьогодні трішки хмарно, але буде сухо, без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень повітря у Києві прогріється до +20 +22 градусів, а вночі похолоднішає до +7 +9 градусів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

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