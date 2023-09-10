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Спека відступає: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну сьогодні не очікується дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 10 вересня, буде без опадів. Спека поступово відступає, а їй на зміну приходить прохолода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх областях буде невелика хмарність. Проте дощів сьогодні не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +18 +23 градуси, а ночі +4 +9 градусів.

На заході нашої країни та в Одеській області вдень очікується від +21 До +26, а вночі від +8 до +13.

Погода у Києві

У столиці сьогодні трішки хмарно, але буде сухо, без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень повітря у Києві прогріється до +20 +22 градусів, а вночі похолоднішає до +7 +9 градусів.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

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