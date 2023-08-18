Спека не відступає: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні завтра, 19 серпня, буде спекотною з невеликою хмарністю. На заході можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, короткочасні дощі пройдуть у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Місцями очікуються грози та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

В інших регіонах України без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +22 градуси, а вдень +28 +33 градуси. На півдні України очікується спека до +36 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра невелика хмарність, але дощів не прогнозується. Вітер переважно східний зі швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде +17 +19 градусів, а вдень у межах +29 +31 градус.

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще спекотніше.

Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинуло вже понад сотню людей.

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