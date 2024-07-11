Спека не відступає, але на Заході будуть дощі: прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптиків, у більшості областей завтра буде суха спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме +20 +25 градусів, а вдень +35 +39. Однак в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями очікується надзвичайна спека до +40 +41 градусу.

У західних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями очікуються короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря вночі буде +17 +22 градуси, а вдень +30 +34. На високогір'ї Карпат очікується вночі +15 +20, а вдень +20 +25 градусів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Погода у столичному регіоні

У Києві та області завтра очікується суха спекотна погода. Температура по області вночі буде +20 +25, а вдень сильна спека до +35 градусів.

У Києві температура повітря вночі становитиме +22 +24 градусів, а вдень сильна спека +35. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.