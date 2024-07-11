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Жара не отступает, но на Западе будут дожди: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 12 июля, сильная жара задержится в большинстве областей. Однако в западных областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в большинстве областей завтра будет сухая жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +20 +25 градусов, а днем +35 +39. Однако в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидается чрезвычайная жара до +40 +41 градуса.

В западных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Лишь на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью будет +17 +22 градуса, а днем +30 +34. На высокогорье Карпат ожидается ночью +15 +20, а днем +20 +25 градусов.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киеве и области завтра ожидается сухая жаркая погода. Температура по области ночью будет +20 +25, а днем сильная жара до +35 градусов.  

В Киеве температура воздуха ночью составит +22 +24 градусов, а днем сильная жара +35. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина рассказала, в чем уникальность нынешней жары и когда станет прохладнее.

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