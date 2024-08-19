Спека не відступає, але можливі й дощі: прогноз погоди в Україні

Погода в Україні

Як передають синоптики, в Україні сьогодні невелика хмарність. У західних областях прогнозуються короткочасні дощі. На решті території України буде сухо і спекотно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +29 +34 градуси. На півдні та у центрі України температура буде у районі +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28.

Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода у Києві

Жителям Києві сьогодні варто приготуватися до спекотної погоди. Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.