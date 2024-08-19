Спека не відступає, але можливі й дощі: прогноз погоди в Україні

В Україні сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Проте у низці областей можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як передають синоптики, в Україні сьогодні невелика хмарність. У західних областях прогнозуються короткочасні дощі. На решті території України буде сухо і спекотно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +29 +34 градуси. На півдні та у центрі України температура буде у районі +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28.
Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Жителям Києві сьогодні варто приготуватися до спекотної погоди. Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів.
У Києві сьогодні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
У липні в Україні фіксувалася аномальна спека. Як і попереджали синоптики, в останні тижні літа спекотна погода повернулася.
При цьому підвищення температур може вплинути на ситуацію зі світлом в Україні. Міненерго та"Укренерго" попереджають, що під час спеки споживання зростає. Як що буде дефіцит, то можуть застосувати відключення світла.
Енергетики попереджали про можливі графіки відключень світла з цього тижня.
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