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Спека не відступає, але можливі й дощі: прогноз погоди в Україні

Фото: в Україні сьогодні спекотно, можливі дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Проте у низці областей можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як передають синоптики, в Україні сьогодні невелика хмарність. У західних областях прогнозуються короткочасні дощі. На решті території України буде сухо і спекотно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +29 +34 градуси. На півдні та у центрі України температура буде у районі +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28.

Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода у Києві

Жителям Києві сьогодні варто приготуватися до спекотної погоди. Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

 

Спека повернулася

У липні в Україні фіксувалася аномальна спека. Як і попереджали синоптики, в останні тижні літа спекотна погода повернулася.

При цьому підвищення температур може вплинути на ситуацію зі світлом в Україні. Міненерго та"Укренерго" попереджають, що під час спеки споживання зростає. Як що буде дефіцит, то можуть застосувати відключення світла.

Енергетики попереджали про можливі графіки відключень світла з цього тижня.

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