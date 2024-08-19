Спека не відступає, але можливі й дощі: прогноз погоди в Україні

Фото: в Україні сьогодні спекотно, можливі дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Проте у низці областей можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Як передають синоптики, в Україні сьогодні невелика хмарність. У західних областях прогнозуються короткочасні дощі. На решті території України буде сухо і спекотно. Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +29 +34 градуси. На півдні та у центрі України температура буде у районі +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28. Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Погода у Києві Жителям Києві сьогодні варто приготуватися до спекотної погоди. Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів. У Києві сьогодні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.