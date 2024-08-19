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Жара не отступает, но возможны и дожди: прогноз погоды в Украине

Украина , Понедельник 19 августа 2024 07:00
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Жара не отступает, но возможны и дожди: прогноз погоды в Украине Фото: в Украине сегодня жарко, возможны дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 19 августа, будет жарко. Однако в ряде областей возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как передают синоптики, в Украине сегодня небольшая облачность. В западных областях прогнозируются кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет сухо и жарко.

Столбики термометров днем покажут в среднем +29 +34 градуса. На юге и в центре Украины температура будет в районе +35 +37. В Карпатах днем +23 +28.

Ночью температура опустится до +15 +20 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Жара не отступает, но возможны и дожди: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве

Жителям Киева сегодня стоит приготовиться к жаркой погоде. Температура воздуха в Киеве днем будет +32 +34, а ночью +18 +20 градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Жара не отступает, но возможны и дожди: прогноз погоды в Украине

Жара вернулась

В июле в Украине фиксировалась аномальная жара. Как и предупреждали синоптики, в последние недели лета жаркая погода вернулась.

При этом повышение температуры может повлиять на ситуацию со светом в Украине. Минэнерго и "Укрэнерго" предупреждают, что в жару потребление растет. Если будет дефицит, то могут применить отключения света.

Энергетики предупреждали о возможных графиках отключения света с этой недели.

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