Жара не отступает, но возможны и дожди: прогноз погоды в Украине

Фото: в Украине сегодня жарко, возможны дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 19 августа, будет жарко. Однако в ряде областей возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Как передают синоптики, в Украине сегодня небольшая облачность. В западных областях прогнозируются кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет сухо и жарко. Столбики термометров днем покажут в среднем +29 +34 градуса. На юге и в центре Украины температура будет в районе +35 +37. В Карпатах днем +23 +28. Ночью температура опустится до +15 +20 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Погода в Киеве Жителям Киева сегодня стоит приготовиться к жаркой погоде. Температура воздуха в Киеве днем будет +32 +34, а ночью +18 +20 градусов. В Киеве сегодня без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.