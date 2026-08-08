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Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 08.08.2026 Сб
1 хв
Які області накриють дощі з грозами?
aimg Тетяна Степанова
Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 8 серпня, очікується спекотна погода. Однак більшість областей накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.

Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 8 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі та грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°, у Києві 25-27°

Нагадаємо, лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.

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