Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 8 серпня, очікується спекотна погода. Однак більшість областей накриють дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.
Фото: якою буде погода в Україні 8 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі та грози. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 24-29°, у Києві 25-27°
Нагадаємо, лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.
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