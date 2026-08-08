Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 серпня (Getty Images)

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В Україні сьогодні, 8 серпня, очікується спекотна погода. Однак більшість областей накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°. Фото: якою буде погода в Україні 8 серпня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі та грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 24-29°, у Києві 25-27°