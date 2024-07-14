Спека в Україні побила нові рекорди (мапа)

Спека в Україні

Надзвичайна спека в Україні стоїть вже понад тиждень. Причому, 11 липня в Києві було зафіксовано одразу три температурні рекорди. Ці рекорди стали першими максимумами цього літа.

Проте не лише Україна потрапила в епіцентр температурної аномалії. За даними грецького спеціалізованого порталу про погоду та клімат Climatebook, сильна та тривала хвиля спеки "накрила" Східну Європу та Балкани. Докладніше - у матеріалі.

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