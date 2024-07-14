Жара в Украине побила новые рекорды (карта)

Жара в Украине

Необычайная жара в Украине стоит уже больше недели. Причем, 11 июля в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда. Эти рекорды стали первыми максимумами этого лета.

Однако не только Украина попала в эпицентр температурной аномалии. Согласно данным греческого специализированного портала о погоде и климате Climatebook, сильная и длительная волна жары "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Подробнее - в материале.

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