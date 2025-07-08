Спека в Україні "активізувала" смертоносних тварин: гід з виживання

Отруйні змії

В Україні мешкають три види отруйних гадюк: гадюка звичайна, степова гадюка та гадюка Нікольського. У спекотні дні вони особливо активні, адже як холоднокровні істоти потребують тепла для підтримання життєдіяльності.

Їх можна зустріти на нагрітих каменях, асфальті, у високій траві, поблизу водойм або на лісових галявинах.

Укус гадюки найбільш небезпечний для дітей, літніх людей та алергіків. Після нього з’являється сильний біль, набряк, слабкість, можливе зниження артеріального тиску і навіть смерть. Якщо вас укусила змія, потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.

Щоб уникнути небезпечної зустрічі, не варто ходити босоніж чи у відкритому взутті по високій траві. Перед тим як сісти на траву чи камінь, уважно огляньте місце. Не намагайтеся проганяти змію палицею - це може викликати агресію з її боку.

Гадюка (фото: Freepik)

Павуки

Серед небезпечних павуків в Україні найвідомішим є каракурт, або “чорна вдова”. Цей отруйний павук трапляється переважно в степових регіонах, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Укус каракурта викликає сильний біль, судоми, різке погіршення самопочуття й може мати тяжкі (в т. ч. фатальні) наслідки без медичної допомоги. Найбільш активні самці цього павука якраз у липні - зараз вони шукають самок.

Ще один небезпечний вид - південноруський тарантул. Його укус хоч і не смертельний, проте викликає сильний біль, місцевий набряк і загальне нездужання. У лісостепах і степах цей павук трапляється досить часто.

Жовтосумий павук поширений майже по всій Україні. Він не плете павутини, а ховається в траві. Його укус викликає почервоніння, біль, іноді нудоту.

Укус рідкісного павука-ерезуса (так званого “павука-сонечка”) може спричинити неприємні симптоми, хоча серйозної загрози для життя зазвичай не становить.

Щоб уникнути укусу павука, потрібно бути особливо обережними під час роботи в саду, на городі, при збиранні сухостою чи перебуванні у занедбаних будівлях.

Перед тим як вдягнути одяг або взуття, їх варто оглянути, особливо якщо вони залишалися на вулиці.

Каракурти водяться в Україні (фото: Вікіпедія)

Оси та шершні

У спекотну погоду особливо активізуються оси, бджоли та шершні. Укуси цих комах викликають біль, свербіж, значні набряки, а в людей з алергією можуть спричинити анафілактичний шок.

Щоб не приваблювати ос чи бджіл, не залишайте на відкритому повітрі солодощі, фрукти, напої. Не робіть різких рухів біля гнізд і не намагайтеся відганяти комах руками.

Якщо бджола чи оса сіла на шкіру - не намагайтеся її прихлопнути, а спокійно струсіть.

Укуси шершня можуть призвести до смерті (фото: Вікіпедія)

Кліщі

Хоча пік активності кліщів зазвичай припадає на весну та початок літа, їхня небезпечна присутність зберігається протягом усього теплого періоду, включно зі спекотними місяцями, особливо в лісах та високій траві.

Ці паразити переносять серйозні захворювання, такі як хвороба Лайма (бореліоз) та кліщовий енцефаліт, які можуть мати дуже важкі наслідки для здоров'я.

Тому завжди використовуйте спеціальні репеленти перед виходом на природу. Носіть закритий одяг (довгі рукави, штани, які краще заправити в шкарпетки або взуття) під час прогулянок у лісі, парку чи інших місцях з високою травою.

Після повернення з природи регулярно та ретельно оглядайте себе та своїх близьких на наявність кліщів, особливо у складках шкіри, за вухами та на голові.

Кліщі - небезпечні паразити (фото:Freepik)

Крім того, у спеку часто спостерігаються зміни у поведінці диких тварин (лисиць, кабанів, лосів, вовків тощо).

У пошуках води, їжі чи прохолоди вони можуть частіше виходити зі своїх звичних схованок і наближатися до населених пунктів або місць відпочинку людей.

Тому варто бути особливо пильними та дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути небажаних і потенційно небезпечних зустрічей.