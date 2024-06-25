Спека трохи спаде: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода цього тижня

Як повідомили синоптики, цього робочого тижня спека в Україні трохи спаде. Цьому можуть сприяти дощі, але, на щастя, не так сильно.

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