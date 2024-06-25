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Спека трохи спаде: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В середу, 26 червня, на заході і крайньому сході очікуються короткочасні дощі. При цьому спека трохи спаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.

Лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +22 +27.

Погода в столичному регіоні 

В Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. 

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Київській області буде вночі +12 +17 градусів, а вдень +22 +27. При цьому у Києві вночі буде близько +15 градусів, а вдень +25 +27.

Погода цього тижня

Як повідомили синоптики, цього робочого тижня спека в Україні трохи спаде. Цьому можуть сприяти дощі, але, на щастя, не так сильно.

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