Жара немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода на этой неделе

Как сообщили синоптики, на этой рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Этому могут способствовать дожди, но, к счастью, не так сильно.

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