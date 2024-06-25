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Жара немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 26 июня, на западе и крайнем востоке ожидаются кратковременные дожди. При этом жара немного спадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность.

Только на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке страны днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а днем +22 +27.

Погода в столичном регионе

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. 

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по Киевской области будет ночью +12 +17 градусов, а днем +22 +27. При этом в Киеве ночью будет около +15 градусов, а днем +25 +27.

Погода на этой неделе

Как сообщили синоптики, на этой рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Этому могут способствовать дожди, но, к счастью, не так сильно.

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Погода в Украине