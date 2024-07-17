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Спека та ураганний вітер: у Києві оновлено ще два погодних рекорди

Фото: погода в Києві оновила ще два рекорди ( Eugen Kotenko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок 16 липня максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0 градусів тепла. Попередній рекордний показник 1931 року перевищений на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Рекорди оновлюються вже шостий день поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 12 температурних максимумів.

Крім того, за даними кліматологів, максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 21 м/с, що на 1 м/с більше попереднього максимального значення, зареєстрованого у 1964 році.

Нагадаємо, гроза в Києві 16 липня супроводжувалася ураганним вітром.

Спекотну погоду останніми днями спричинило тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани. У багатьох містах України були оновлені температурні рекорди, а в Миколаєві температура досягла 40,5 градусів.

За прогнозом синоптиків, спека в Україні буде поступово спадати.

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