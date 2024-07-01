Спека та дві місячні норми дощів: кліматологи підбили підсумки червня в Києві

За даними кліматологів, найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,5 градусів тепла, а найтепліше - 30 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,9 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 135 мм або майже дві місячні норми – 182%. Цьогорічний червень увійшов у десятку найвологіших з 1891 року у столиці.