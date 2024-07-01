Спека та дві місячні норми дощів: кліматологи підбили підсумки червня в Києві

Середньомісячна температура повітря червня 2024 року у Києві склала 21,5 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 2,0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними кліматологів, найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,5 градусів тепла, а найтепліше - 30 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,9 градусів тепла.
Опадів на проспекті Науки випало 135 мм або майже дві місячні норми – 182%. Цьогорічний червень увійшов у десятку найвологіших з 1891 року у столиці.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні 2024 року прогнозується в межах 20-26 градусів, що на 1,5-2,0 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм.
Загалом у 2024 році у Північній півкулі фіксуються рекордно високі температури. Синоптики очікують, що літо в Європі буде спекотнішим, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла.