Жара и две месячные нормы дождей: климатологи подвели итоги июня в Киеве

По данным климатологов, холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,5 градусов тепла, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура повысилась до 31,9 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 135 мм или почти две месячные нормы - 182%. Июнь этого года вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.