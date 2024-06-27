Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Україні в липні 2024

Середня місячна температура в Україні в липні 2024 прогнозується в межах 20-26°, у Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище норми.

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