Жара и дожди в двух регионах. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Украине в июле 2024

Средняя месячная температура в Украине в июле 2024 прогнозируется в пределах 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

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