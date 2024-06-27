Жара и дожди в двух регионах. Синоптики дали прогноз на завтра

28 июня в Украине снова будет жарко, до +31 градусов. Везде будет сухо, кроме двух регионов.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 26-31°; в Киеве днем 28-30°.
Погода в Украине 28 июня (facebook.com/UkrHMC)
Средняя месячная температура в Украине в июле 2024 прогнозируется в пределах 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.
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