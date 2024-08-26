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Спека ще трохи спаде: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 27 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. При цьому, порівно з попередніми днями, спека трохи спаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Завтра у південних регіонах, а також на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. На решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20 градусів тепла, на півдні країни до 23 градусів тепла. Вдень очікується +29 +34 градуси, а у Карпатах +20 +25.

Погода у столичному регіоні

У Київській області також прогнозується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20 градусів, вдень 29-34 градусів, у Києві - 18-20 градусів вночі і 31-33 градуси вдень.

Пожежна небезпека

З 26 по 29 серпня в більшості областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком стануть Львівська, Закарпатська, Волинська області, а 29 серпня - також Херсонська область. Жителів попереджають про підвищений ризик виникнення пожеж та закликають бути обережними.

Спека в Україні

Минулого тижня в Україну повернулася спекотна погода, яка призвела до зростання споживання електроенергії.

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