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Спека повертається, а дощі відступають: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну повертається спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 1 липня, буде спекотною, але місцями вологою. Дощі очікуються лише на сході та заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, дощі починаються відступати. Сьогодні опади очікуються у Харківські, Донецькій, Луганській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

На решті території без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Також в Україну повертається спека. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів, а на півдні до +31. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві підніметься до +25 +27 градусів, а вночі буде у межах +14 +16 градусів.

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