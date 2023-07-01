Жара возвращается, а дожди отступают: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, дожди начинаются отступать. Сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Донецкой, Луганской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Также в Украину возвращается жара. Столбики термометров днем покажут +23 +28 градусов, а на юге до +31. Ночью температура опустится до +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве поднимется до +25 +27 градусов, а ночью будет в пределах +14 +16 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.