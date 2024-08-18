Спека посилюється: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Україні завтра, 19 серпня, буде спекотною. У більшості областей опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За прогнозами синоптиків, спека в Україні завтра посилиться. Вдень очікується +29 +34 градуси, у південних та центральних областях сильна спека до +35 +37. У Карпатах вдень +23 +28.

Завтра в Україні можлива невелика хмарність, втім здебільшого без опадів. Місцями короткочасні дощі можливі лише у західних областях.

Спека в Україні

Як і попереджали синоптики, в Україну в останні тижні літа повертається спекотна погода. На тлі цього у Києві обмежили рух вантажівок.

Також енергетики попередили про можливе повернення до графіків відключень світла через спеку наступного тижня. У таку погоду зростає споживання, тому енергетики будуть змушені вводити обмеження.

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