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Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра

Украина, Воскресенье 18 августа 2024 14:51
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Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: в Украине усиливается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет жаркой. В большинстве областей осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра в Украине возможна небольшая облачность, но в основном без осадков. Местами кратковременные дожди возможны только в западных областях.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, жара в Украине завтра усилится. Днем ожидается +29 +34 градуса, в южных и центральных областях сильная жара до +35 +37. В Карпатах днем +23 +28.

Ночью столбики термометров покажут +15 +20 градусов.

Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет +32+34, а ночью +18 +20 градусов.

Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра

Жара в Украине

Как и предупреждали синоптики, в Украину в последние недели лета возвращается жаркая погода. На этом фоне в Киеве ограничили движение грузовиков.

Также энергетики предупредили о возможном возвращении к графикам отключений света из-за жары на следующей неделе. В такую погоду растет потребление, поэтому энергетики будут вынуждены вводить ограничения.

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