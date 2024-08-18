Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет жаркой. В большинстве областей осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине Завтра в Украине возможна небольшая облачность, но в основном без осадков. Местами кратковременные дожди возможны только в западных областях. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, жара в Украине завтра усилится. Днем ожидается +29 +34 градуса, в южных и центральных областях сильная жара до +35 +37. В Карпатах днем +23 +28. Ночью столбики термометров покажут +15 +20 градусов. Погода в Киеве В столице завтра небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве днем будет +32+34, а ночью +18 +20 градусов.