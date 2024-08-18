Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 19 августа, будет жаркой. В большинстве областей осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Завтра в Украине возможна небольшая облачность, но в основном без осадков. Местами кратковременные дожди возможны только в западных областях.
Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам синоптиков, жара в Украине завтра усилится. Днем ожидается +29 +34 градуса, в южных и центральных областях сильная жара до +35 +37. В Карпатах днем +23 +28.
Ночью столбики термометров покажут +15 +20 градусов.
Погода в Киеве
В столице завтра небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве днем будет +32+34, а ночью +18 +20 градусов.
Жара в Украине
Как и предупреждали синоптики, в Украину в последние недели лета возвращается жаркая погода. На этом фоне в Киеве ограничили движение грузовиков.
Также энергетики предупредили о возможном возвращении к графикам отключений света из-за жары на следующей неделе. В такую погоду растет потребление, поэтому энергетики будут вынуждены вводить ограничения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.