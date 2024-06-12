Спека піде на спад. Синоптик розповіла про погоду в Україні сьогодні

З 12 червня в Україні "плюси" на термометрах почнуть спадати. А вдень очікується антициклон Yogi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Із сьогоднішньої середи задуха з високою температурою повітря почне з України відступати. На заході буде +17....+22 градусів, на півночі - +20....+24 градусів. У центральних областях України - на Вінниччині +22...+24, на Черкащині +24...+27, на Полтавщині +26...+29 градусів, у Кропивницькому з районами +25...+28, на Дніпропетровщині ще попарить, до +30 градусів", - розповіла вона.

До того ж, за даними синоптика, у південній частині +30...+33 градусів, на Одещині +28....+30 градусів, а на сході України спека затримається, +30...+34 градусів.

Дощі в Україні

Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте, як завжди влітку, місцями та періодично.

"В окремих районах можливі град та шквали, обережно! Проте в денні години 12 червня антициклон із заходу Європи на ім'я Yogi дасть потиличника атмосферним фронтам і зсуне їх східніше", - констатувала Діденко.

Тому сьогодні, за її словами, західна частина України отримає паузу в дощах, але вдень "ще там подощить".

В Україну 12 червня прийде антициклон Yogi (facebook.com/tala.didenko)

Погода у Києві

У Києві 12 червня очікуються дощ та грози, місцями при грозах град та шквали!

"Також ймовірні сильні зливи, тому можливі підтоплення вулиць у місцях недостатньо почищених стоків та надлишку заасфальтованої території. У столиці із сьогоднішнього дня знизиться температура повітря, вдень передбачається відчутно свіжіші +19...+21 градусів", - констатувала Діденко.