Жара пойдет на спад. Синоптик рассказала о погоде в Украине сегодня
С 12 июня в Украине "плюсы" на термометрах начнут спадать. А днем ожидается антициклон Yogi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"С сегодняшней среды удушье с высокой температурой воздуха начнет из Украины отступать. На западе будет +17....+22 градусов, на севере - +20....+24 градусов. В центральных областях Украины - в Винницкой области +22. ..+24, в Черкасской области +24...+27, в Полтавской области +26...+29 градусов, в Кропивницком с районами +25...+28, на Днепропетровщине еще попарит, до +30 градусов", - рассказала она.
К тому же, по данным синоптика, в южной части +30...+33 градусов, в Одесской области +28...+30 градусов, а на востоке Украины жара задержится, +30...+34 градусов.
Дожди в Украине
Грозовые ливни пройдут в Украине в среду повсюду, однако, как всегда летом, местами и периодически.
"В отдельных районах возможны град и шквалы, осторожно! Однако в дневные часы 12 июня антициклон с запада Европы по имени Yogi даст подзатыльник атмосферным фронтам и сдвинет их восточнее", - констатировала Диденко.
Поэтому сегодня, по ее словам, западная часть Украины получит паузу в дождях, но днем "еще там подождит".
В Украину 12 июня придет антициклон Yogi (facebook.com/tala.didenko)
Погода в Киеве
В Киеве 12 июня ожидаются дожди и грозы, местами при грозах град и шквалы!
"Также вероятны сильные ливни, поэтому возможны подтопления улиц в местах недостаточно почищенных стоков и излишка заасфальтированной территории. В столице с сегодняшнего дня снизится температура воздуха, днем предполагается ощутимо свежие +19...+21 градусов", - констатировала Диденко.
Детальнее о погоде в ближайшую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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