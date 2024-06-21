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Спека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часом

П'ятниця 21 червня 2024 17:15
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Спека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часом Помірно-континентальний клімат України варто цінувати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Літня спека охопила частину Європи. За словами метеоролога й синоптика Наталки Діденко, йдеться, зокрема, про Балкани та Італію.

РБК-Україна розповідає, чи може ця спека дійти до України та на яку погоду варто розраховувати нашим громадянам найближчими днями.

Чи дістанеться України європейська спека

Про сильну спеку на Балканах та в Італії синоптик попередила ще у четвер, 20 червня. Згідно з інформацією Діденко, температура там може сягати 35-39 градусів за Цельсієм.

На Україну насувається антициклон: чим він відрізняється від циклону і яку погоду принесе

Погодні умови в Європі 21 червня (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Дещо згодом експерт уточнила, що спека на Балканах та в Італії (хоча й не така сильна, як, наприклад, в Саудівській Аравії) прийшла, можливо, на кілька тижнів "ранувато".

"Проте, все ж - літо. Кінець червня, липень", - додала метеоролог і зауважила, що сенсацію з цього точно не варто робити.

За її словами, України це ніяк не стосуватиметься, хоча від суботи, 22 червня, стовпчики термометрів можуть підніматися до 28-32 градусів вище нуля. На півдні та сході - місцями до 34 градусів за Цельсієм.

"Українці, які перебувають чи збираються у південну частину Європи, уважніше стежте за прогнозом погоди й поводьтеся також згідно із синоптичною ситуацією. Влітку буває спека", - наголосила синоптик.

Спека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часом

Публікація Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Яку погоду українцям чекати у вихідні

Згідно з інформацією Діденко, найближчими вихідними днями (22-23 червня) погода у південній частині України буде "безальтернативно сухою".

У суботу, 22 червня, на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються дощі та грози. У Карпатах - можливі сильні зливи.

У неділю, 23 червня, локальні (періодичні, місцями) дощі з грозами ймовірні повсюди (окрім півдня та Луганської області).

"Тому якщо йтиме дощ, не змінюйте планів, він - не довго", - додала метеоролог.

Денна температура повітря в Україні в суботу передбачається у межах 25-30 градусів за Цельсієм (на півдні та південному заході). В неділю температура може сягати 29-33 градусів вище нуля (зокрема на сході).

У Києві 22 червня - без дощу, 28 градусів за Цельсієм.

23 червня у столиці - місцями локальні дощі та грози на тлі температури повітря 25 градусів вище нуля.

"На Балканах сильна спека втримається, плюс 34-39 градусів! Продовжуємо цінувати український помірно-континентальний клімат! Не забувати донатити й поливати квіточки", - підсумувала Діденко.

Спека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часомСпека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часом

Допис Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в суботу, 22 червня, в Україні - мінлива хмарність.

Погода очікується без опадів. Лише у західних областях у другій половині дня можливі короткочасні дощі й грози. Подекуди - значні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

Вітер переважно південний, у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18 градусів за Цельсієм. Вдень 25-30 градусів вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті - місцями 32-34 градуси.

У Київській області також очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер - південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18 градусів, вдень 25-30 градусів за Цельсієм.

У Києві вночі 15-17 градусів, вдень 27-29 градусів вище нуля.

Спека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часомСпека охопила Балкани та Італію. Синоптик пояснила, чи загрожує це українцям найближчим часом

Прогноз погоди в Україні на 22 червня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насувається антициклон і пояснювали, чим він відрізняється від циклону і яку погоду принесе.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.

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