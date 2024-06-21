Жара охватила Балканы и Италию. Синоптик объяснила, угрожает ли это украинцам в ближайшее время

Летняя жара охватила часть Европы. По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, речь идет, в частности, о Балканах и Италии.

РБК-Украина рассказывает, может ли эта жара дойти до Украины и на какую погоду следует рассчитывать нашим гражданам в ближайшие дни.

Дойдет ли в Украину европейская жара

О сильной жаре на Балканах и Италии синоптик предупредила еще в четверг, 20 июня. Согласно информации Диденко, температура там может достигать 35-39 градусов по Цельсию.

Погодные условия в Европе 21 июня (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Несколько позже эксперт уточнила, что жара на Балканах и в Италии (хотя и не такая сильная, как, например, в Саудовской Аравии) пришла, возможно, на несколько недель "рановато".

"Однако, все же - лето. Конец июня, июль", - добавила метеоролог и отметила, что сенсацию из этого точно не стоит делать.

По ее словам, Украины это никак не будет касаться, хотя с субботы, 22 июня, столбики термометров могут подниматься до 28-32 градусов выше нуля. На юге и востоке - местами до 34 градусов по Цельсию.

"Украинцы, которые находятся или собираются в южную часть Европы, внимательнее следите за прогнозом погоды и ведите себя также согласно синоптической ситуации. Летом бывает жара", - подчеркнула синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Какую погоду украинцам ждать в выходные

Согласно информации Диденко, в ближайшие выходные дни (22-23 июня) погода в южной части Украины будет "безальтернативно сухой".

В субботу, 22 июня, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди и грозы. В Карпатах - возможны сильные ливни.

В воскресенье, 23 июня, локальные (периодические, местами) дожди с грозами вероятны повсюду (кроме юга и Луганской области).

"Поэтому если дождь, не меняйте планов, он - не долго", - добавила метеоролог.

Дневная температура воздуха в Украине в субботу предполагается в пределах 25-30 градусов по Цельсию (на юге и юго-западе). В воскресенье температура может достигать 29-33 градусов выше нуля (в том числе на востоке).

В Киеве 22 июня - без дождя, 28 градусов по Цельсию.

23 июня в столице - местами локальные дожди и грозы на фоне температуры воздуха 25 градусов выше нуля.

"На Балканах сильная жара удержится, плюс 34-39 градусов! Продолжаем ценить украинский умеренно-континентальный климат! Не забывать донатить и поливать цветочки", - подытожила Диденко.

Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 22 июня, в Украине - переменная облачность.

Погода ожидается без осадков. Лишь в западных областях во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Кое-где - значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18 градусов по Цельсию. Днем 25-30 градусов выше нуля. В Закарпатье и Прикарпатье - местами 32-34 градуса.

В Киевской области также ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер - южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 13-18 градусов, днем 25-30 градусов по Цельсию.

В Киеве ночью 15-17 градусов, днем 27-29 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)