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Спека і місцями дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на тиждень

Фото: прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цього тижня погода в Україні буде спекотною. Однак місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У наступні три доби в Україні переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі +14 +20 градусів. При цьому у південних областях очікується до +23. Температура повітря вдень становитиме +26 +33 градуси.

Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень 16 серпня та протягом 17 серпня прогнозуються короткочасні дощі та грози.

У п'ятницю, 18 серпня, буде без опадів, однак лише в більшості західних областей очікуються невеликі, місцями помірні короткочасні дощ й грози.

Температура повітря становитиме вночі +15 +21 градус, у південній частині до +23. При цьому вдень повітря прогріється до +27 +33 градусів.

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