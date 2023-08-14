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Жара и местами дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на неделю

Фото: прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этой неделе погода в Украине будет жаркой. Однако местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

В последующие трое суток в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью +14 +20 градусов. При этом в южных областях ожидается до +23. Температура воздуха днем составит +26 +33 градуса.

Только на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение 17 августа прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В пятницу, 18 августа, будет без осадков, однако лишь в большинстве западных областей ожидаются небольшие, местами умеренные кратковременные дождь и грозы.

Температура воздуха составит ночью +15 +21 градус, в южной части до +23. При этом днем воздух прогреется до +27 +33 градусов.

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