Спека, град і шквали завтра накриють Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив, що сьогодні в Україні очікується пекельна спека до +38 градусів. На заході пройдуть грози з градом і шквалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.