Жара, град и шквалы завтра накроют Украину: где объявили желтый уровень опасности

28 июля в Украине ожидаются грозы, сильная жара и местами град. В Киевской области объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине 28 июля ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью будет держаться на уровне 14-19°, днем ожидается 23-28°.
В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.
Местами, в частности в Киевской и Черкасской областях, возможны значительные дожди и грозы, днем возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 17 до 22°, на юге до 25°, днем - 29-34°.
В южных областях, а также в Кировоградской и Днепропетровской прогнозируют сильную жару - до 35-38°. В северных регионах будет немного прохладнее - 27-32°.
Ветер в большинстве областей восточный и юго-восточный, скоростью 7-12 м/с.
В Киеве ночью 20-22°, днем 27-29°. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
В Киевской области 28 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, умеренные, иногда значительные, с грозами.
Днем в некоторых районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 17-22°, днем - 27-32°.
Из-за опасных метеоусловий по Киевской области объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение касается гроз, местами града и сильных порывов ветра.
Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также затруднить движение транспорта.
Напомним, Укргидрометцентр предупредил, что сегодня в Украине ожидается адская жара до +38 градусов. На западе пройдут грозы с градом и шквалами.
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