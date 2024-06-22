Спека з дощами та грозами. Синоптик розповіла, де чекатиме опади завтра

Завтра, 23 червня, в Україні буде спекотно, максимально до +34. У деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Неділя буде відчутно свіжішою на заході та півночі України - денна температура повітря знизиться до +24....+27 градусів. Проте на решті території України - південь, схід та більша частина центру - завтра очікується спека до +30....+34 градусів!" - розповіла вона.

Короткочасні дощі та грози, за словами синоптика, пройдуть періодично в західних, північних, центральних областях.

"До вечора неділі опади дійдуть також до Харківської області. На півдні та більшу частину доби 23 червня у східних областях - сухо, сонячно, спекотно", - додала вона.