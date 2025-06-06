Спека чи злива? Синоптик пояснила, чого чекати сьогодні в різних регіонах України
Сьогодні майже по всій території буде тепла та сонячна погода. Однак у західних областях можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її даними, максимальна температура повітря очікується протягом дня від +25 до +30 градусів. Однак короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода. У західних областях вітер південних напрямків може досягати сильних значень.
Погода у Києві
У Києві температура повітря досягне до +29 градусів.
"Столиця буде на межі атмосферного фронту - є ймовірність короткочасного грозового дощу. Надалі в Україні переважатиме спекотна погода", - пише Діденко.
Синоптик уточнила, що в понеділок, 9-го червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне. Очікується від +21 до +25 градусів.
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