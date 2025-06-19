Попит на кондиціонери підскочив: скільки доведеться заплатити у 2025 році
З настанням літньої спеки українці масово шукають способи охолодитися - попит на кліматичну техніку зростає. Найбільше користувачі цікавляться кондиціонерами, вентиляторами, а також зволожувачами та осушувачами повітря.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані платформи OLX.
Що купують найчастіше
Найпопулярнішими залишаються кондиціонери. У 2025 році попит на них зріс на 8%, а кількість оголошень, навпаки, зменшилася на 11%. Середня ціна кондиціонера - 10 955 гривень, що на 8% дорожче, ніж торік.
Кондиціонери не лише охолоджують повітря, а й знижують вологість і покращують самопочуття. За комфорт у спеку українці готові платити більше, особливо коли йдеться про ефективну роботу чи повноцінний відпочинок у розпал літа.
Значно зросла популярність вентиляторів - на 32% більше відгуків, порівняно з 2024 роком. Середня вартість - близько 1800 гривень. Це залишається найбільш доступним способом створити відчуття прохолоди вдома чи в офісі.
Мікроклімат вдома: зволожувачі та осушувачі
Зростає інтерес і до техніки для регулювання вологості. Зволожувачі повітря, які особливо актуальні для сухих регіонів, на OLX коштують у середньому 1260 гривень. Осушувачі - для вологих приміщень - значно дорожчі: близько 7800 гривень.
Ці прилади допомагають підтримувати здоровий мікроклімат у квартирі: зменшують ризик появи цвілі, алергії чи проблем із диханням, особливо у вологих або недостатньо вентильованих просторах.
За прогнозами аналітиків платформи, інтерес до кліматичної техніки триматиметься на високому рівні щонайменше до кінця літа.
Раніше РБК-Україна порівняло кондиціонери і вентилятори як засоби охолодження влітку. У матеріалі пояснюється, що кондиціонери ефективніше охолоджують повітря та покращують його якість, але дорожчі в установці та експлуатації. Вентилятори дешевші, мобільні й прості в обслуговуванні, проте лише циркулюють повітря. Експерти радять обирати залежно від клімату, бюджету та екологічних міркувань, або ж поєднувати обидва пристрої для оптимального ефекту.
Також ми писали про переваги кондиціонерів із функцією обігріву та рекомендації щодо їх вибору для квартири чи будинку. Такі моделі можуть стати ефективною альтернативою традиційним обігрівачам, забезпечуючи економію електроенергії й комфортний мікроклімат узимку.
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