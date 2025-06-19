Попит на кондиціонери підскочив: скільки доведеться заплатити у 2025 році

З настанням літньої спеки українці масово шукають способи охолодитися - попит на кліматичну техніку зростає. Найбільше користувачі цікавляться кондиціонерами, вентиляторами, а також зволожувачами та осушувачами повітря.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані платформи OLX.

Що купують найчастіше

Найпопулярнішими залишаються кондиціонери. У 2025 році попит на них зріс на 8%, а кількість оголошень, навпаки, зменшилася на 11%. Середня ціна кондиціонера - 10 955 гривень, що на 8% дорожче, ніж торік.

Кондиціонери не лише охолоджують повітря, а й знижують вологість і покращують самопочуття. За комфорт у спеку українці готові платити більше, особливо коли йдеться про ефективну роботу чи повноцінний відпочинок у розпал літа.

Значно зросла популярність вентиляторів - на 32% більше відгуків, порівняно з 2024 роком. Середня вартість - близько 1800 гривень. Це залишається найбільш доступним способом створити відчуття прохолоди вдома чи в офісі.

Мікроклімат вдома: зволожувачі та осушувачі

Зростає інтерес і до техніки для регулювання вологості. Зволожувачі повітря, які особливо актуальні для сухих регіонів, на OLX коштують у середньому 1260 гривень. Осушувачі - для вологих приміщень - значно дорожчі: близько 7800 гривень.

Ці прилади допомагають підтримувати здоровий мікроклімат у квартирі: зменшують ризик появи цвілі, алергії чи проблем із диханням, особливо у вологих або недостатньо вентильованих просторах.

За прогнозами аналітиків платформи, інтерес до кліматичної техніки триматиметься на високому рівні щонайменше до кінця літа.