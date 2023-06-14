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Спека, але опади майже всюди. Де не буде дощів в Україні завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на 15 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 15 червня буде дощовою, але спекотною. Опадів не буде лише в трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть практично повсюди. Хіба що на в Одеській, Миколаївській, Луганській областях завтра - без істотних опадів", - розповіла вона.

За даними синоптика, 15 червня у більшості областей України очікується впродовж дня +23....+28 градусів. Крім того, на заході та північному сході - Сумська та північ Харківської області буде трохи свіжіше, +20....+25 градусів.

Як додала Діденко, у Києві завтра передбачається тепла погода, +24...+26 градусів.

"Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза", - зазначила вона.

Погода в Україні

Як раніше розповідали синоптики, у червні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 18 до 23 градусів тепла, у горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Підсумовуючи погоду весною, метеорологи зробили висновок, що цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з 1881 року. А зокрема травень, найсухішим із всіх в історії спостережень.

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