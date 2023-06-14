Жара, но осадки почти повсюду. Где не будет дождей в Украине завтра

"Кратковременные дожди, кое-где с грозами, пройдут практически повсюду. Разве что в Одесской, Николаевской, Луганской областях завтра - без существенных осадков", - рассказала она.

По данным синоптика, 15 июня в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +23....+28 градусов. Кроме того, на западе и северо-востоке - Сумская и север Харьковской области будет немного свежее, +20....+25 градусов.

Как добавила Диденко, в Киеве завтра предполагается теплая погода, +24...+26 градусов.

"Днем в столице местами пройдет кратковременный дождь, вероятно гроза", - отметила она.

Погода в Украине

Как ранее сообщали синоптики, в июне 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Подытоживая погоду весной, метеорологи заключили, что нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых за историю наблюдений в столице с 1881 года. А в частности май, самым сухим из всех в истории наблюдений.