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Спека, але місцями хмарно: прогноз погоди на перший день літа

Фото: погода у перший день літа буде спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 1 червня, буде місцями хмарною, але спекотною. Частину нашої країни підмочать дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі очікуються на сході України, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Місцями можливі грози.

У північній, центральній та південній частинах нашої країни без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у перший день літа буде у межах +22 +27 градусів, а вночі опуститься до +8 +13. На півдні вночі буде до +17.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде місцями хмарно, але сухо, опадів не очікується. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень до +25 градусів, а вночі похолодає до +10 +12 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди в Україні на перші дні літа.

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