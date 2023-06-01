Спека, але місцями хмарно: прогноз погоди на перший день літа

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі очікуються на сході України, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Місцями можливі грози.

У північній, центральній та південній частинах нашої країни без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у перший день літа буде у межах +22 +27 градусів, а вночі опуститься до +8 +13. На півдні вночі буде до +17.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде місцями хмарно, але сухо, опадів не очікується. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень до +25 градусів, а вночі похолодає до +10 +12 градусів.