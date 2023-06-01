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Жара, но местами облачно: прогноз погоды на первый день лета

Фото: погода в первый день лета будет жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 1 июня, будет местами облачная, но жаркая. Часть нашей страны подмочат дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди ожидаются на востоке Украины, а также на Закарпатье и Прикарпатье. Местами возможны грозы.

В северной, центральной и южной частях страны без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в первый день лета будет в пределах +22 +27 градусов, а ночью опустится до +8 +13. На юге ночью будет до +17.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет местами облачно, но сухо, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем до +25 градусов, а ночью похолодает до +10 +12 градусов.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды в Украине на первые дни лета.

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