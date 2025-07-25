Спека до +40 та зливи: синоптик показала карту погоди в Україні на вихідних

На вихідних, 26 та 27 липня, в Україні збережеться спекотна погода. У деяких регіонах літне тепло розбавлять грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, у більшості областей у суботу та неділю температура повітря коливатиметься від +26 до +33 градусів. А от на півдні очікується справжня спека – від +33 до +39 градусів, місцями можливе підвищення до +40 градусів.

У неділю, 28 липня, в західних областях температура знизиться до +22+27 градусів. Синоптики також прогнозують дощі: у суботу - з грозами на заході, півночі та подекуди на Харківщині, а в неділю - у західних регіонах, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.

У центральних, східних та південних областях переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У столиці, 26 липня, можливий короткочасний дощ із грозою.

27 липня, за даними синоптика, буде без істотних опадів. Температура повітря в столиці становитиме комфортні +27+28 градусів.