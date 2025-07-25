ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных

Пятница 25 июля 2025 16:03
UA EN RU
Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26-27 июля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На выходных, 26 и 27 июля, в Украине сохранится жаркая погода. В некоторых регионах летнее тепло разбавят грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, в большинстве областей в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. А вот на юге ожидается настоящая жара - от +33 до +39 градусов, местами возможно повышение до +40 градусов.

В воскресенье, 28 июля, в западных областях температура снизится до +22+27 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди: в субботу - с грозами на западе, севере и местами на Харьковщине, а в воскресенье - в западных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

В центральных, восточных и южных областях будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В столице, 26 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.

27 июля, по данным синоптика, будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит комфортные +27+28 градусов.

Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных

Как действовать в непогоду

В случае ухудшения погодных условий жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, электроопор, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также стоит плотно закрыть окна в доме, а с открытых балконов и лоджий убрать все вещи, которые могут сорваться и выпасть наружу.

Как действовать при сильной жаре

Во время сильной жары рекомендуется оставаться в затененных или прохладных местах, избегать физических нагрузок в дневные часы, пить достаточно воды, носить легкую одежду светлых тонов и головные уборы, а также избегать длительного пребывания под прямым солнцем.

Напомним, в минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

Также Укргидрометцентр уже дал прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте