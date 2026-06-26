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Спека до +35, але не всюди: де сьогодні будуть найвищі температури

07:05 26.06.2026 Пт
2 хв
П'ятниця в Україні вже стане гарячішою
aimg Ірина Глухова
Спека до +35, але не всюди: де сьогодні будуть найвищі температури Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується спекотна погода, але не всюди. Найвищі температурні показники - на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні

"П'ятниця в Україні вже стане гарячішою", - повідомила Діденко.

В Укргідрометцентрі пояснили, що у більшості регіонів погоду без опадів визначатимуть поле підвищеного атмосферного тиску та тепла повітряна маса, яка повільно поширюється із заходу.

Температура вдень по регіонах:

  • Закарпаття - до +35° (місцями сильна спека);
  • Західні та більшість південних областей - до +32°;
  • Більшість областей - +23...+28°;
  • Південь - близько +30°.

Загалом по країні прогнозується мінлива хмарність. Вітер буде північний, північно-західний, 7-12 м/с.

Де очікуються дощі

Без опадів залишиться більшість країни. Короткочасні дощі з грозами можливі лише у південній частині, східних та Вінницькій областях - через нестійкість атмосфери вдень.

Спека до +35, але не всюди: де сьогодні будуть найвищі температури

Якою буде погода в Україні 26 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

За словами Діденко, у столиці дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме +26...+27 градусів.

Як відомо, країни Західної Європи накрила сильна спека - температура повітря сягає близько +40°C. Вже відомо про людські жертви. Найскладніша ситуація у Франції, де загинули 48 людей.

Вже найближчими вихідними спека прийде в Україну із заходу. Першими її відчують західні області. У неділю майже по всій країні температура сягне +32...+37 градусів, місцями - ще вище.

Також РБК-УКраїна повідомляло, які кліматичні зміни українці вже відчують на власному побуті.

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