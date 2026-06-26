ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры

07:05 26.06.2026 Пт
2 мин
Пятница в Украине уже станет горячей
aimg Ирина Глухова
Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры Фото: синоптики дали прогноз погоды на 26 июня (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается жаркая погода, но не везде. Самые высокие температурные показатели – на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Какая будет погода в Украине

"Пятница в Украине уже станет горячей", – сообщила Диденко.

В Укргидрометцентре пояснили, что в большинстве регионов погоду без осадков будут определять поле повышенного атмосферного давления и медленно распространяющуюся с запада теплую воздушную массу.

Температура днем по регионам:

  • Закарпатье – до +35° (местами сильная жара);
  • Западные и большинство южных областей – до +32°;
  • Большинство областей - +23...+28°;
  • Юг – около +30°.

В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Ветер будет северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Где ожидаются дожди

Без осадков остается большинство страны. Кратковременные дожди с грозами возможны только в южной части, восточных и Винницкой областях - из-за неустойчивости днем.

Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры

Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

По словам Диденко, в столице дожди маловероятны. Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.

Как известно, страны Западной Европы накрыла сильная жара – температура воздуха достигает около +40°C. Уже известно о человеческих жертвах. Самая сложная ситуация во Франции, где погибли 48 человек.

Уже в ближайшие выходные жара придет в Украину с запада . Первыми ее ощутят западные области. В воскресенье почти по всей стране температура достигнет +32...+37 градусов, местами еще выше.

Также РБК-Украина сообщало, какие климатические изменения украинцы уже ощутят на собственном быту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ