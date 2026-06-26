Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры
Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается жаркая погода, но не везде. Самые высокие температурные показатели – на западе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.
Какая будет погода в Украине
"Пятница в Украине уже станет горячей", – сообщила Диденко.
В Укргидрометцентре пояснили, что в большинстве регионов погоду без осадков будут определять поле повышенного атмосферного давления и медленно распространяющуюся с запада теплую воздушную массу.
Температура днем по регионам:
- Закарпатье – до +35° (местами сильная жара);
- Западные и большинство южных областей – до +32°;
- Большинство областей - +23...+28°;
- Юг – около +30°.
В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Ветер будет северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Где ожидаются дожди
Без осадков остается большинство страны. Кратковременные дожди с грозами возможны только в южной части, восточных и Винницкой областях - из-за неустойчивости днем.
Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
По словам Диденко, в столице дожди маловероятны. Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.
Как известно, страны Западной Европы накрыла сильная жара – температура воздуха достигает около +40°C. Уже известно о человеческих жертвах. Самая сложная ситуация во Франции, где погибли 48 человек.
Уже в ближайшие выходные жара придет в Украину с запада . Первыми ее ощутят западные области. В воскресенье почти по всей стране температура достигнет +32...+37 градусов, местами еще выше.
Также РБК-Украина сообщало, какие климатические изменения украинцы уже ощутят на собственном быту.