Спека до +34, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +34°. Водночас місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише у північіній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.
Фото: якою буде погода в Україні 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 25-30°, у Києві 28-30°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку цього тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.
Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.