Спека до +32, але місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 19 липня, буде спекотною. Низку областей накриють короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни очікується короткочасний дощ, місцями з грозами. Опади накриють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.
На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +23 +28 градусів. На півдні України очікується спека до +27 +32 градусів.
Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів, а на півдні до +20.
У столиці сьогодні мінлива хмарність. Але синоптики зазначають, що буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень буде +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.
Як повідомлялося, синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.
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